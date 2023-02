Hogwarts Legacy meglio su PS5 o Xbox Series X? Il video di Digital Foundry fa chiarezza

Digital Foundry ha pubblicato una video analisi di Hogwarts Legacy, mettendo a confronto grafica e performance delle versioni PS5, Xbox Series X e S dell'action RPG di Avalanche Software, che potrete visualizzare qui sotto.

In generale, dopo aver analizzato le numerose modalità grafiche di Hogwarts Legacy già dettagliate da ElAnalistaDeBits al lancio del gioco, il verdetto dei tech enthusiast è che Hogwarts Legacy offre un colpo d'occhio buono, ma non esente da difetti, come l'assenza di shadow map e problemi di flickering delle texture, light bleeding e così via.

Le performance mostrano il fianco a cali di framerate e stutter frequenti, anche nella modalità Prestazioni a 60 fps con risoluzione dinamica a 1440p su entrambe le console, con i cali che si possono mitigare tramite l'utilizzo del VRR, se avete un TV o monitor compatibile.

Lascia a desiderare l'implementazione del ray tracing su console, che tra l'altro non viene applicato per i grandi specchi d'acqua come i laghi ed è troppo impattante sulle performance di Xbox Series X, causando cali e stutter nonostante il target dei 30 fps e la risoluzione 1440p.

Secondo Digital Foundry, la versione PS5 di Hogwarts Legacy, seppur non perfetta, offre performance più stabili della controparte Xbox Series X, a parità di setting grafici, target di risoluzione e framerate. In particolare la modalità con Ray Tracing su PS5 risulta stabile a 30 fps, mentre quelle Performance e Bilanciata raggiungono il target dei 60 e 40 fps con meno incertezze.

Come sappiamo inoltre Hogwarts Legacy permette di sbloccare il framerate attivando il VRR, superando così il target previsto da ogni modalità. Il risultato tuttavia non ha impressionato Digital Foundry, dato che il guadagno in termini di fps è minimo, ma si tratta di un'opzione che potrebbe dare i suoi frutti in futuro qualora venissero lanciate delle versioni "Pro" di PS5 e Xbox Series X|S con hardware più potente, in grado quindi di spingere la conta degli fps a vette ben più elevate.

Tale opzione è assente invece su Xbox Series S, così come il ray tracing. La console offre solo tre modalità grafiche, raggiungendo i 1080p di risoluzione in modalità Fedeltà e Bilanciata, e una media di 792p con quella Performance, che tuttavia ha un framerate anche più instabile della controparte Series X.