The Last of Us, serie HBO: il primo episodio in italiano ora è gratis

Il canale YouTube di Sky ha pubblicato il primo episodio della serie HBO della serie The Last of Us in versione integrale e completamente doppiato in italiano, dunque potrete guardarlo gratuitamente senza dovervi abbonare a nessun servizio.

Potrete visualizzare la puntata tramite il player all'interno di questa notizia o sul canale YouTube di Sky a questo indirizzo, magari dopo aver preso dei pop-corn e silenziato le notifiche dello smartphone.

Leggiamo la sinossi del primo episodio di The Last of Us:

"Vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all'apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, in cui i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere."

Salvo gradite sorprese, solo il primo episodio di The Last of Us verrà reso disponibile gratuitamente in questo modo. Gli altri invece sono e saranno disponibili in esclusiva italiana per gli abbonati a Sky e NOW. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione senza spoiler della serie HBO di The Last of Us.