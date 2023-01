Intel, ricavi crollati nel quarto trimestre del 2022, l'intero anno è stato negativo

Intel ha dichiarato i suoi risultati finanziari per il quarto trimestre del 2022 e per tutto lo scorso hanno, che non sono per niente positivi. Nel Q4 infatti i ricavi sono crollati del 32% anno su anno, per un totale di 14 miliardi di dollari incassati. Le perdite complessive ammontano a 661 milioni di dollari per il trimestre fiscale indicato, ossia -114% sui profitti netti anno su anno. Complessivamente i dati sono quelli attesi dalla compagnia, anche se nell'ipotesi più pessimista delle precedenti proiezioni.

Il pessimo risultato è stato causato dagli stessi fattori che hanno determinato i crolli di altri colossi tecnologici, come ad esempio Microsoft: l'aumento delle vendite durante la pandemia ha spinto ad aumentare gli investimenti finendo per creare dei buchi enormi ora che il mercato è tornato a quote più normali e va stabilizzandosi. Oltretutto la stabilizzazione sta puntando verso il basso a causa del rallentamento dell'intera economia globale, che sta spingendo i consumatori verso acquisti più ponderati.

A questi fattori ne vanno aggiunti altri più peculiari di Intel, come il ritardo nel lancio di alcuni nuovi prodotti, come la piattaforma per server Sapphire Rapids, che hanno ridotto le vendite.

Considerando l'intero 2022, i ricavi di Intel sono scesi del 20%, fermandosi a 63,1 miliardi di dollari, con i profitti scesi del 60%. Nonostante ciò rimangono ancora positivi, visto che si parla di 8 miliardi di dollari per l'anno fiscale corrente.