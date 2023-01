Xbox Game Pass ed EA Play: F1 2020 verrà rimosso dal catalogo a marzo

Electronic Arts ha annunciato che rimuoverà F1 2020 dal catalogo di EA Play, e di conseguenza anche da quello di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass, in data 15 marzo 2023. La conferma arriva dalla pagina ufficiale della compagnia in cui vengono notificate le interruzioni dei servizi (la versione inglese, quella italiana non è aggiornata).

Come fa notare il portale True Achievements, al momento F1 2020 non è acquistabile separatamente tramite Xbox Store quindi l'unico modo per continuare a giocarci su console Xbox è tramite una copia fisica, mentre su PC sarà necessario acquistarlo su uno store differente, come Steam.

Dato che parliamo di un sito specializzato in obiettivi, viene viene menzionato anche il fatto che avete ancora tutto il tempo necessario per ottenere i 1.000G, dato che servono all'incirca 25 ore. Effettivamente nel 2023 gli utenti potenzialmente più interessati a giocare a una vecchia iterazione della serie sono proprio i "millatori" più accaniti.

In ogni caso, se volete saperne di più sul titolo di Codemasters, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di F1 2020.

Rimanendo in tema di Game Pass, ecco le novità arrivate negli ultimi giorni nel catalogo del servizio e quelle in arrivo a fine gennaio e inizio febbraio.