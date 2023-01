Scarlet Nexus giocabile gratis su Steam per il fine settimana, super sconto per chi lo acquista

Scarlet Nexus, il gioco di ruolo giapponese action di Bandai Namco, sarà giocabile gratuitamente per tre giorni su Steam. Chi volesse acquistarlo lo potrà inoltre avere con un super sconto: a 12,49€ (16,24€ per l'edizione Deluxe) invece di 49,99€. Stiamo parlando del 75% di prezzo in meno.

Da notare che la versione gratuita sarà attiva fino al 30 gennaio, mentre lo sconto fino al 2 febbraio 2023. Sarete inoltre felici di sapere che i salvataggi creati durante il periodo di prova saranno trasportabili nella versione definitiva, così da non perdere i progressi fatti.

Scarlet Nexus su Steam

Leggiamo la descrizione ufficiale di Scarlet Nexus:

In un futuro molto lontano, la scoperta di un ormone psionico all'interno del cervello umano, capace di dare alle persone poteri extra-sensoriali, ha cambiato il mondo. Tuttavia, all'alba di questa nuova era per l'umanità, una nuova minaccia è giunta dal cielo: schiere di folli mutanti noti come Estranei, affamati di cervelli umani. L'umanità, per sopravvivere all'arrivo di un nemico quasi del tutto immune alle armi convenzionali, è dovuta ricorrere a misure estreme. L'unica speranza per impedire lo sterminio del genere umano erano gli psionici, persone dotate di abilità extra-sensoriali straordinariamente sviluppate. Da allora, gli psionici sono stati selezionati e reclutati dalle Forze di Soppressione Estranei (FSE), l'ultima linea difensiva dell'umanità.

Scopri la storia da due punti di vista diversi: vesti i panni di Yuito Sumeragi, vivace recluta proveniente da una prestigiosa famiglia del mondo politico, o quelli di Kasane Randall, giovane promessa i cui incredibili poteri le hanno procurato grande notorietà tra le FSE. Vivi due esperienze narrative diverse che si intrecciano tra loro, scopri la storia completa e porta alla luce tutti i misteri di un futuro brainpunk sempre in bilico tra tecnologia e abilità psichiche, in SCARLET NEXUS.

Combattimenti psicocinetici - Usa le abilità psicocinetiche per trasformare il mondo intorno a te nella tua arma più potente. Spezza, solleva e lancia gli oggetti che ti offre l'ambiente circostante per creare le tue combinazioni d'attacco e sconfiggere i nemici.

Annienta gli Estranei - Questi inarrestabili mutanti scesi dal cielo sono immuni alle armi convenzionali. Afflitti dal dolore costante provocato dalle loro mutazioni, sono sempre in cerca dell'unica cosa capace di dar loro sollievo: cervelli umani di cui cibarsi.

Parti alla scoperta di un futuro brainpunk - Esplora e difendi un Giappone futuristico e alternativo che trae ispirazione dalla fantascienza occidentale e dalle migliori produzioni anime.

Due storie in una - Immergiti in una complessa trama in cui si intrecciano amicizia, coraggio ed eroismo, ideata dagli autori dell'iconico Tales of Vesperia.

