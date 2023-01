Hi-Fi Rush: giocatori chiedono che il gatto diventi la nuova mascotte di Xbox

Molti fan di Xbox e del recentissimo Hi-Fi Rush stanno chiedendo a gran voce che 808, il gatto che accompagna il protagonsita, diventi la nuova mascotte di Xbox. Considerando l'arrivo a sorpresa del gioco di Tanga Gameworks sul mercato, si tratta di vero e proprio amore spontaneo.

Insomma, altro che Cortana, che molti non sanno nemmeno essere la mascotte della piattaforma. Il post su Reddit con la proposta di usare 808 come mascotte di Xbox ha già raggranellato circa 1.600 voti positivi. Qualcuno ha paragonato 808 a Morgana, il "gatto" di Persona 5, mentre altri lo amano per come è e appare nel gioco. In effetti è davvero simpatico e lo si può anche coccolare in un'area specifica del gioco.

Per il resto, in attesa della nostra recensione, vi ricordiamo che i giocatori stanno apprezzando davvero moltissimo Hi-Fi Rush, vuoi per l'uscita a sorpresa, vuoi perché è davvero ben fatto e, a quanto se ne dice, molto divertente, tanto che su Steam sta ricevendo una quantità enorme di recensioni positive.

Se volete giocarci, potete farlo da PC, Xbox Series X e S o tramite Game Pass.