The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, patch PS5 e Xbox Series X e S presto disponibile

La patch per PS5 e Xbox Series X e S di The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition sarà presto disponibile, almeno stando a quanto annunciato da CD Projekt Red in un tweet. In realtà il messaggio non è dedicato propriamente all'aggiornamento, ma ne parla comunque a margine, facendo capire che manca poco per averlo.

Come potete vedere, il post è dedicato soprattutto al lancio delle edizioni fisiche per console di The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, ma c'è spazio anche per una nota finale che recita: "PS. tenete gli occhi aperti per una nuova patch, presto in arrivo."

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition è disponibile in digitale da qualche settimana, per la gioia di molti, ma i problemi non sono mancati, seppur molto contenuti. In particolare il gioco ha mostrato qualche carenza lato stabilità e glitch grafici, che hanno richiesto la preparazione di patch mirate a sistemarli. Difficile dire quali saranno i contenuti del nuovo aggiornamento, ma speriamo che risolvano alcuni dei problemi più grossi come quello del gas velenoso invisibile o quello della mancanza di fluidità in modalità Performance.