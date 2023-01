Raiden IV x MIKADO remix: la recensione del ritorno di un iconico shoot 'em up degli anni 2000

Prima di spendere 40 euro per un prodotto di 16 anni fa, però, dovete essere onesti con voi stessi e chiedervi se il gioco vale la candela. In questa recensione di Raiden IV x MIKADO remix analizzeremo le (poche) componenti del gioco, la sua struttura e il fattore frustrazione per capire quanto questo tuffo nel passato sia un'operazione riuscita e se valga il vostro tempo.

Quando si ha a che fare con il fattore nostalgia è sempre difficile mettere le cose in prospettiva. Da un lato c'è il desiderio di ritrovare emozioni e sentimenti perduti, dall'altro il pericolo che i nostri ricordi vengano contaminati. Con Raiden IV x MIKADO remix dovrete affrontare lo stesso dilemma, soprattutto se è passato del tempo dall'ultima volta che avete preso in mano uno shoot 'em up a scorrimento verticale.

La strada per la vetta, però, è meno ripida che in passato: Raiden IV x MIKADO remix, infatti, ha una miriade di opzioni per la personalizzazione della difficoltà , compresa una modalità "Pratica" in cui i nemici non sparano, pensata per memorizzare gli schemi e i movimenti degli avversari. Una delle meccaniche introdotte quando il gioco ha visto la sua prima evoluzione (nel 2014 quando è stato pubblicato per Playstation 3) è stata l'aggiunta della modalità Overkill, che permette di continuare a infliggere danni alle astronavi nemiche una volta sconfitte. Il tutto, ovviamente, per ricevere ulteriore punti. Anche eliminare gli avversari pochi istanti dopo la loro comparsa a schermo farà ottenere un punteggio più alto. Si tratta di meccaniche semplici, ma che per essere massimizzate richiedono tanta memoria e allenamento. Per gestire meglio morti, boss e vite extra, poi, potrete scegliere se affrontare i livelli in versione light, dove tutto è leggermente più lento. A differenze del passato, gli sviluppatori hanno pensato quindi a diversi strumenti grazie ai quali imparare a giocare e migliorare progressivamente, per cui se la caccia alle prime posizione nella classifica mondiale è una che vi motiva, allora Raiden IV x MIKADO Remix non vi deluderà.

La trama di Raiden IV x MIKADO remix è pressoché inesistente, ma per completezza ve la raccontiamo comunque: una razza di alieni chiamata Crystals ha attaccato per la quarta volta la Terra e un pilota con un aereo sperimentale e super innovativo è stato incaricato di fermarli. Il cuore pulsante di questo gioco è il suo gameplay a scorrimento verticale fatto di aerei, boss improbabili, bombe e soprattutto punteggi. Raiden IV MIKADO remix ha 7 livelli in totale, ognuno più difficile del precedente e al termine di ciascuno (o quando morirete) riceverete un punteggio. Questo risultato può essere aggiunto alla vostra classifica personale, per gareggiare contro voi stessi, o pubblicato su di una classifica globale. Se vedere il proprio nickname comparire in un cabinato della sala giochi di quartiere era già una sensazione incredibile, riuscire ad arrivare sul tetto del mondo è un altro paio di maniche.

Astronavi e fatine

Non capita tutti i giorni di poter scegliere una fata come astronave da guerra ma in Raiden IV x MIKADO remix è possibile

Originariamente pensate come DLC (per cui MOSS è stata aspramente criticata), le due navi aggiuntive disponibili in Raiden IV x MIKADO Remix sembrano simili a quella di partenza, ma in realtà si controllano in maniera molto diversa. La Fighting Thunder ME-02, la nave di base di Raiden IV, è molto bilanciata, perfetta per cominciare e capire le logiche del gioco. La potenza dell'arma primaria e la velocità di movimento sono nella media e la sua bomba (l'attacco speciale) può eliminare istantaneamente tutti i proiettili e i nemici dallo schermo e infliggere anche molti danni. La Raiden MK-II, invece, è la nave dei Raiden più datati ed è consigliata ai giocatori più esperti. Il danno dell'arma è alto, ma la velocità di movimento è più lenta. La sua bomba ci mette qualche istante a detonare, ma è perfetta per finire i boss grazie ai suoi danni altissimi.

Forse una delle "astronavi" più strane nella storia degli shoot 'em up, la Fata è un personaggio piuttosto difficile da usare. La sua velocità di movimento elevatissima richiede un po' di allenamento e buoni riflessi per essere padroneggiata, ma nei momenti più caotici è l'ideale per sopravvivere. La sua bomba chiama in aiuto delle fate amiche per attaccare tutti i nemici sullo schermo, ma non stupisce per efficacia o devastazione. Sicuramente va provata perché vedere una fatina che lancia missili e oblitera intere flotte di astronavi è sicuramente uno spettacolo indimenticabile.