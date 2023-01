The Witcher 3 – Complete Edition disponibile in versione retail per PS5 e Xbox Series X

Nei negozi ora è disponibile la versione retail di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition per PS5 e Xbox Series X, ovvero la versione completa del gioco, con tanto di espansioni e patch next-gen inclusa. Per festeggiare il lancio, avvenuto nella giornata di ieri, CD Projekt Red ha pubblicato un nuovo trailer promozionale con protagonisti Geralt e Ciri, che potrete visualizzare nel player poco più sotto. Come accennato in precedenza, le versioni fisiche per PS5 e Xbox Series X di The Witcher 3: Wild Hunt includono tutte le migliorie grafiche introdotte per le due console con la patch Next-gen gratuita pubblicata il mese scorso. I giocatori potranno scegliere tra l'altro tra una modalità Performance a 60 fps e una Qualità con attivo il ray tracing, nonché beneficiare di tempo più rapidi e molto altro ancora.

Sono state integrate anche una serie di mod create dalla community e modifiche realizzate ad hoc da CD Projekt Red per rinnovare il gioco, tra cui il lancio rapido dei segni e la modalità fotografica.

Contenutisticamente poi troviamo le apprezzatissime espansioni Blood and Wine e Heart of Stone, nuovi contenuti a tema con la serie TV Netflix e i DLC gratuiti pubblicati nel tempo dopo il lancio delle prime versioni. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra analisi di The Witcher 3: Wild Hunt su PS5 e Xbox Series X.