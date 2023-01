Offerte Amazon: Nothing Phone (1) da 12+256 GB in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Nothing Phone (1) da 12+256 GB. Lo sconto segnalato è del 18%, ovvero di 102.66€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 579€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nothing Phone (1) propone la Glyph Interface, schemi luminosi unici indicano chi sta chiamando, segnalano le notifiche delle app, lo stato di ricarica e altro ancora. Il vetro è Gorilla dual-side per la massima robustezza. Dispone di una doppia fotocamera da 50 MP e registra in 4K e 60 FPS con Live HDR. Il sistema operativo è Nothing OS, basato su Android. Il display è OLED a 120 Hz da 6.55 pollici con HDR10+.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Nothing Phone (1)

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.