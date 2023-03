The Last of Us, Troy Baker dice la sua sul Joel di Pedro Pascal

Troy Baker, che interpreta il personaggio di Joel nei videogiochi di The Last of Us, ha parlato in un'intervista della performance di Pedro Pascal nella serie televisiva prodotta da HBO, spendendo ovviamente parole molto positive.

Desideroso di tornare come Joel in The last of Us Parte 3, se il gioco verrà fatto, Baker ha detto che l'attore cileno lo ha convinto, ma soprattutto ha avuto la prova che quel personaggio è più grande di chiunque lo interpreti.

"Se io fossi stato l'unico a poterlo impersonare, avrebbe significato che non abbiamo fatto un buon lavoro. Questo personaggio deve essere più importante di un singolo attore", ha cercato di spiegare il doppiatore.

"Fortunatamente non solo Pedro ma anche Bella e il resto del cast dimostrano che questa storia e questi personaggi sono più grandi di un'unica, singola versione."

Troy Baker ha avuto il piacere di partecipare anch'egli alla serie televisiva di The Last of Us, pur con un piccolo ruolo presente nell'episodio 8, quello con il voto più alto su IMDb finora.