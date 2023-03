Dead Cells: Return to Castlevania disponibile per Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC

Motion Twin ha lanciato Dead Cells: Return to Castlevania su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Naturalmente è giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X/S. Si tratta di un nuovo DLC, che fa un crossover con la serie Castlevania. Lo potete acquistare per 9,99€ su tutte le piattaforme.

Installando Dead Cells: Return to Castlevania i giocatori potranno affrontare una nuova missione entrando nel castello di Dracula dove incontreranno alcuni degli eroi della serie di Konami, affronteranno dei mostri classici, troveranno delle armi iconiche e affronteranno due nuovi boss: Death e Dracula. Gli appassionati saranno felici di sapere che ci saranno anche le musiche del gioco di Konami, ovviamente riadattate a Dead Cells.

Motion Twin: "Questo il nostro tributo alla fonte d'ispirazione principale di Dead Cells, su cui abbiamo speso moltissimo tempo e fatto enormi sforzi per renderla la migliore esperienza Castlevania x Dead Cells."

Se vi interessa, c'è anche il trailer di lancio, tutto da guardare:

Ma quali sono, nello specifico, i contenuti di Castlevania aggiunti a Dead Cells? Intanto ci saranno Alucard e Richter Belmont come personaggi incontrabili. Richter diventerà anche un personaggio giocabile nella Richter Mode, che si sblocca giocando. Inoltre sono stati aggiunti due nuovi biomi: l'esterno del castello di Dracula e l'interno del castello stesso.