Crusader Kings 3, Europa Universalis 4 e Surviving the Aftermath: ecco i nuovi DLC

Crusader Kings 3, Europa Universalis 4 e Surviving the Aftermath riceveranno nuovi DLC, annunciati stasera nel corso dell'evento tenuto da Paradox Interactive in collaborazione con Xbox: si tratta di Tours and Tournaments, Domination e Rebirth, tutti in arrivo nel 2023.

Crusader Kings 3: Tours and Tournaments introdurrà appunto la possibilità di organizzare grandi celebrazioni e tornei, effettuare pellegrinaggi presso luoghi di interesse religioso e tantissime nuove attività a disposizione per i nostri personaggi, così che possano aumentare il proprio prestigio e migliorare le loro abilità.

Europa Universalis 4: Domination aggiunge un nuovo albero delle missioni e funzionalità extra relative a diverse fazioni: Impero Ottomano, Cina, Giappone, Russia, Spagna, Francia, Gran Bretagna e alcune nazioni minori.

Aftermath: Rebirth, in uscita il 16 marzo su PC, PS4 e Xbox One, si pone infine come la terza espansione del survival colony builder. Fra le novità del pacchetto troviamo non solo la terraformazione, con tutte le sue sfaccettature, ma anche una nuova minaccia da affrontare.