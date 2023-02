The Last of Us Parte 3: Troy Baker vorrebbe tornare come Joel, se il gioco sarà fatto

The Last of Us è uno dei grandi nomi del momento, perlopiù grazie al successo della serie TV di HBO che, al momento della scrittura di questa notizia, è arrivata alla quarta puntata. Una seconda stagione è stata già confermata, quindi si parlerà ancora per anni dei personaggi interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey. Anche i videogiochi proseguiranno, perlomeno con un nuovo gioco, precisamente un titolo multigiocatore per ora senza nome. Ci sarà però mai una vera Parte 3? Troy Baker - che interpreta Joel Miller nel videogame - non lo sa, ma se mai dovesse essere realizzata vorrebbe tornare a interpretare il personaggio.

Interrogato sulla questione durante il podcast Last of Pods, Baker ha affermato di non avere idea se un nuovo gioco della serie di The Last of Us sarà mai realizzato. Non sapeva nemmeno se ci sarebbe stato un Parte 2, dopo la fine delle riprese del primo gioco. Afferma poi "Se Neil [ndr, Neil Druckmann, co-creatore e co-sceggiatore dei giochi] ha una storia da raccontare e se vuole che io ne sia parte, sono disponibile sette giorni su sette e il doppio del tempo di domenica. Lo seguirei assolutamente. L'ho seguito ai cancelli dell'inferno e sono tornato indietro, portando anche il gelato".

Si tratta di una dichiarazione più che appassionata e dimostra quanto Baker apprezzi lavorare con Naughty Dog e interpretare Joel.

Ricordiamo però sono solo le speranze di un attore e doppiatore. Non dobbiamo considerare le sue affermazioni come un suggerimento del fatto che The Last of Us Parte 3. Ciò detto, un leaker afferma che il gioco è già in sviluppo e che il periodo di uscita sarà a cavallo tra le generazioni PS5 e PS6.