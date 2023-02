Blood Bowl 3 rende omaggio al Super Bowl 2023 con un nuovo trailer

Blood Bowl 3 rende omaggio al Super Bowl 2023 con il suo nuovo trailer, accompagnato anche in questo caso da un'abbondante quantità di dettagli sul gioco. Ormai manca pochissimo al lancio, fissato al 23 febbraio su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch!

Annunciato nel maggio del 2019, Blood Bowl 3 sta dunque per giungere finalmente a meta, e sembra avere le idee ben chiare: l'impianto storico della serie appare consolidato e arricchito su vari fronti, mentre le sequenze dei match non sono mai state così spettacolari e truculente.

"Mentre i media statunitensi sono concentrati sull'annuale finale dei playoff di football in programma questa domenica, l'evento sportivo più seguito della Visione Cabal, il Blood Bowl, è già in pieno svolgimento con l'epica partita tra i Baroni di Bogenhafen e i Greenskin della Valle del Tuono", recita il comunicato stampa.

"Il primo tempo è stato feroce, con Orchi e Troll che hanno mostrato i muscoli per prevalere in campo. Sono state prese (o schiacciate) più teste che palloni! I famosi telecronisti di Blood Bowl, Jim e Bob, sono qui per aggiornarci in tempo reale sulle azioni del secondo tempo!"

"Con le regole aggiornate all'ultima edizione del leggendario gioco da tavolo, Blood Bowl 3 è il suo fantastico adattamento videoludico."

"Al momento del lancio il gioco conterrà 12 fazioni - quattro delle quali saranno giocabili per la prima volta in un videogioco di Blood Bowl - ciascuna con caratteristiche uniche e contenuti correlati, modalità per giocatore singolo e multigiocatore e un livello di personalizzazione mai visto prima."

"Ogni 3 mesi inizierà una nuova stagione che porterà nuove ricompense sbloccabili nel Blood Pass e una nuova fazione giocabile."