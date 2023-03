Sciopero dei doppiatori: perché, quanto durerà e cosa rischia di non uscire

La protesta, come ormai saprete bene visto che anche il settimo episodio di The Last of Us non è stato doppiato in italiano su Sky , è iniziata il 21 febbraio e ruota intorno a due punti cardine:

"Perché a noi la qualità ha stufato altamente", diceva il René Ferretti di Francesco Pannofino in un celeberrimo episodio di Boris. Magari le parole non erano proprio queste, è vero, ma il problema della riduzione della "qualità" è sempre attuale ed è al centro anche dello sciopero dei professionisti del doppiaggio , di cui lo stesso Pannofino è uno dei volti più in vista.

Lo sciopero

Alessio Cigliano, storico doppiatore di Kenshiro e consigliere di A.N.A.D.

I doppiatori sono in sciopero dal 21 febbraio per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale relativo ai professionisti del doppiaggio (non solo attori-doppiatori, quindi, ma anche direttori, assistenti, dialoghisti-adattatori). Il CCNL, siglato 19 anni fa, è scaduto da 15: come potrete immaginare, insomma, la categoria è ormai abituata a contrattazioni di lunga durata. Anche perché latitano risposte concrete della controparte, Anica e sigle similari, cui fanno capo le società di doppiaggio, che a loro volta hanno per committenti major, reti televisive e le già citate piattaforme. Anche il ministero della Cultura, guidato dal ministro Gennaro Sangiuliano si è defilato dal dibattito dichiarando la questione "non di propria competenza". Anche se eroga finanziamenti ed agevolazioni fiscali proprio alle società di doppiaggio.

Una novità della trattativa, invece, è rappresentata dall'accento posto sul pericolo dell'utilizzo delle Intelligenze Artificiali nell'ambito del doppiaggio. Come vediamo sempre più spesso sui social, infatti, IA addestrate tramite un processo di machine learning sono in grado di replicare in modo sempre più realistico le voci delle persone, facendo dire loro quello che vogliono. Nel caso dei doppiatori, questo processo può portare non solo a scenette grottesche su TikTok, ma anche a una manipolazione sistematica che potrebbe mettere a rischio l'intero settore. Il tutto in modo perfettamente legale, visto che le "cessioni dei diritti" che vengono firmate a lavorazione terminata sono ormai talmente generiche che permettono di utilizzare la voce del professionista firmatario nei modi più disparati, e su tecnologie non chiaramente specificate.

In questo caso, però, l'auspicio è che la protesta faccia breccia negli organi legislativi, nazionali e sovranazionali, affinché affrontino seriamente un problema che potrebbe avere ripercussioni sociali incalcolabili (si pensi ai video assurdi di Todd Howard e di numerosi politici che sfruttano anche il Deepfake).