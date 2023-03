Horizon Call of the Mountain: il trailer dei riconoscimenti della stampa ce ne ricorda i voti

Guerrilla e Sony hanno pubblicato un nuovo trailer di Horizon Call of the Mountain per celebrare gli ottimi giudizi ricevuti dalla stampa internazionale. Se vogliamo si tratta anche di un modo per ricordarci dell'esistenza del gioco, il più solido tra quelli della line up di lancio di PlayStation VR2.

Il video in sé mostra alcune sequenze di gameplay, tra combattimenti e sequenze di scalata, alternate ai voti migliori ricevuti dal gioco, che merita sicuramente un giro se si è acquistato il nuovo visore VR di Sony. Vediamo il filmato:

PlayStation VR2 è già disponibile, ma non sta facendo parlare moltissimo di sé. Molti hanno criticato la lineup iniziale, considerata troppo debole, nonostante proprio la presenza di Horizon Call of the Mountain, visto come l'unico titolo di spicco.

In effetti non se ne parla molto in giro, nonostante il recente lancio. Vedremo quando usciranno i primi dati se sia un brutto segno o no. Comunque sia, se volete saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra recensione di Horizon Call of the Mountain, in cui abbiamo scritto che "è un gioco spettacolare da vedere, e decisamente poco sorprendente da giocare. Le meccaniche di scalata sono solide, ma questo stare con le braccia sempre alzate è stancante tanto fisicamente quanto ludicamente. Il combattimento ha i suoi grandi momenti, ma la formula sembra reggerne solo un numero limitato prima di mostrare i suoi chiari e insormontabili limiti. Per finirlo ci vogliono dalle sei alle otto ore, dipende da quanto tempo perderete in giro o guardando Aloy negli occhi. In definitiva, Guerrilla sta solo scalfendo quello che dovrebbe poter offrire questa tecnologia, e il 2015 è passato da un bel pezzo."