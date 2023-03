Mario, Nintendo ci ricorda chi è con uno spot e lancia i saldi dei suoi giochi per Nintendo Switch

Nintendo ha pubblicato un simpatico spot dedicato a Mario, la sua mascotte ormai dagli anni '80, per ricordarci chi è e, soprattutto, quali sono attualmente i suoi giochi principali disponibili su Nintendo Switch, alcuni dei quali dovrebbero andare in saldo per il MAR10 Day e per accompagnare l'arrivo di Super Mario Bros. Il film ad aprile.

In realtà nell'eShop USA gli sconti sono già attivi e i maggiori titoli della serie possono essere acquistati con conti tra il 33 e il 40%. Sull'eShop italiano, invece, non ci sono ancora sconti attivi, nonostante sia disponibile il bundle celebrativo Nintendo Switch (rossa) + Super Mario Odyssey + adesivi di Super Mario Bros. Il Film.

Insomma, chi è Mario? Immaginiamo che da queste parti i dubbi in merito siano pochi, ma il video ci ricorda che il baffuto e panzuto idraulico italiano è "un eroe", "salta", "rimbalza" e "vola". Inoltre "esplora", "fa punti" e molto altro ancora. Il tutto attraverso delle sequenze dei suoi giochi. Alla fine ciò che conta è che "Mario sala la situazione", il che succede ormai dagli anni '80. Insomma, guardate il filmato perché ne vale la pena.

Per il resto ecco quali sono i giochi evidenziati nel video: