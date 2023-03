Super Mario Bros. Il Film: 8 succosi dettagli dal trailer finale

Super Mario Bros. Il Film, creato da Illumination Entertainment (autrice di Cattivissimo me, tra gli altri) in collaborazione con Nintendo (nella figura di Shigeru Miyamoto, in particolare), arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 5 aprile. Manca pochissimo e per questo motivo durante l'ultimo Nintendo Direct è stato presentato il trailer finale. La durata complessiva del film sarà di 92 minuti, in linea con le precedenti produzioni dello studio. Gli idraulici Mario e Luigi in qualche modo, com'era canonico negli anni '80, raggiungeranno da Brooklyn il Regno dei Funghi: quest'ultimo sarà soltanto uno dei tanti Regni che comporranno l'universo della pellicola. Bowser tenterà di ottenere il potere sottomettendo gli altri popoli, rubando le Superstelle e... rapendo più abitanti possibile. La Principessa Peach organizzerà la resistenza coi sui fedeli Toad, indirizzando Mario nel suo cammino per combattere l'arcinemico: l'eroe avrà un percorso di formazione, che passerà anche attraverso un rapporto (presumibilmente) da nemico/amico con Donkey Kong. Il tono della pellicola è chiaramente leggero e comico, ma quanto abbiamo visto è realizzato deliziosamente, e con estremo rispetto del materiale originale. Il film avrà un approccio onnicomprensivo nei confronti di Super Mario: non è ispirato a un singolo episodio, ma all'intera storia della saga. Gli elementi narrativi utilizzati vanno dall'arcade di Donkey Kong al più recente Super Mario Odyssey, passando per Mario Kart, con qualche citazione (almeno una) a Super Smash Bros. Il trailer finale non aggiunge granché a quanto visto in precedenza, ma nasconde dei succosi dettagli che abbiamo raccolto per voi.

Bob-Omb Battlefield Super Mario Bros. Il Film: uno scenario che somiglia a Bob-Omb Battlefield Ve lo foste perso, sareste scusati: effettivamente è così diverso dall'originale, così maggiormente ricco di dettagli, che non è scontato riconoscerlo. Nella speranza di giocare un Super Mario, prima o poi, con un impatto grafico del genere, non possiamo che associare il panorama di questa scena a quello di Bob-Omb Battlefield, il primo livello di Super Mario 64. Non è iconico come l'incipit di Super Mario Bros. (nei videogiochi quasi niente lo è, del resto), ma chiunque lo abbia provato non potrà mai scordarsi la sensazione di libertà data da questo livello, che nascondeva la prima Superstella sulla sua sommità. Il paesaggio non è propriamente uguale, ma c'è il cannone all'inizio (immerso tra le rocce), e anche l'isola volante, oltre al ponte col mattone vicino, e presumibilmente il fossato sottostante. Insomma se non è esattamente lui, si tratta comunque di uno scenario ispirato a Bob-Omb Battlefield.

Regno delle Sabbie Super Mario Bros. Il Film: un paesaggio che sembra il Regno delle Sabbie di Super Mario Odyssey Super Mario 64 non è l'unico Super Mario tridimensionale citato nei trailer, infatti questo scenario è palesemente ispirato al Regno delle Sabbie di Super Mario Odyssey, uno dei più riconoscibili del gioco. Perché si distingue da qualsiasi altro deserto della serie? Be', innanzitutto i cromatismi, più rossastri che tendenti al giallo. Secondariamente le rovine di un'antica civiltà che spuntano dalla sabbia, e le enormi rocce di pietra. Ma l'elemento maggiormente distintivo, e presente solo nel Regno delle Sabbie, sono le piramidi capovolte che fluttuano nel cielo. Vi è venuta voglia di rigiocare Super Mario Odyssey? A noi un po' sì.

Grazie Mario! Ma Luigi è in un altro castello Super Mario Bros. Il Film: Luigi è stato rapito Avete presente l'emblematica frase che veniva detta dai Toad - appena salvati - alla fine dei mondi di Super Mario Bros.? "Grazie Mario! Ma la nostra Principessa è in un altro castello!". Ecco, in questo film la principessa non viene - apparentemente - rapita. Tutt'altro: è la principale mente dietro la resistenza a Bowser, una sorta di Leia di Star Wars. Evidentemente qualcuno da sottrarre a Mario ci voleva comunque, per fornire maggiori motivazioni all'eroe; perché non il pauroso fratellino, quindi? Non sappiamo quando, ma Luigi nel film verrà rapito, e Mario dovrà (vorrà) salvarlo. Ha preso il "solito" posto della Principessa in pratica, e la scelta dovrebbe enfatizzare il carattere timoroso che Luigi ha sviluppato da Luigi's Mansion in poi.

Lo Sfavillotto Super Mario Bros. Il Film: uno Sfavillotto veramente matto Luigi è rinchiuso in una cella appesa al soffitto, sopra un lago di lava, probabilmente all'interno del Castello Volante di Bowser (che è gigantesco, praticamente un'isola fluttuante). Non è l'unico prigioniero: attorno a lui ci sono soprattutto pinguini, tra cui il Re dei Pinguini (definito così sembra più solenne di quanto non sia, ma il personaggio pare costruito proprio su questa opposizione tra corona e debolezza) e, soprattutto, uno Sfavillotto azzurro. Uno psicopatico Sfavillotto azzurro, per essere precisi. Si dondola nella gabbia come fosse un'altalena, gioioso - e fin qui niente di strano, forse - beato e apparentemente appagato dalla situazione. "L'unica speranza è il dolce sollievo della morte!", dice a Luigi ridendo. Forse la scena più divertente del trailer. A parte questo, ci sono gli Sfavillotti, provenienti da Super Mario Galaxy: Rosalinda, la loro fata madrina, apparirà nel film? Oppure verrà conservata per l'eventuale seguito?

Super Fungo, testa grossa... Super Mario Bros. Il Film: una chicca per pochissimi Questo dettaglio è stato portato alla luce da un attentissimo utente su Twitter: quando Mario utilizza il Super Fungo, che da sempre lo fa ingrandire, la prima parte del corpo ad ingigantirsi è la testa, esattamente come accadeva in Super Mario Bros. Se avevate notato da soli questo dettaglio, be', complimenti (ma non vi crediamo).

Donkey Kong Fuoco Super Mario Bros. Il Film: Donkey Kong può usare i Fiori di Fuoco I Fiori di Fuoco erano già apparsi in una delle migliori scene dei trailer precedenti, posati l'uno accanto all'altro in un'evocativa distesa d'erba, in un equivalente mariesco della fioritura di Castelluccio di Norcia. La novità è che, per la prima volta (ci sembra, siamo pronti ad essere smentiti), i Fiori di Fuoco possono essere raccolti e utilizzati anche da Donkey Kong: esattamente come accadeva all'idraulico in Super Mario Bros., alcuni elementi distintivi del personaggio (come la cravatta) da rossi diventano bianchi, e le appendici pronte a scagliare palle di fuoco. In Super Smash Bros. tutti i personaggi possono raccogliere e utilizzare il Fiore di Fuoco, ma non ne assorbono i poteri come nella serie principale, bensì sputano fiamme direttamente dalla pianta stessa. Qui, al contrario, il gorilla viene investito dai poteri del Fiore.

Mario + Donkey Kong Super Mario Bros. Il Film: Mario e Donkey Kong agiscono insieme in un "livello platform" Ormai è ufficiale: non ci sarà alcun gioco di Mario ad accompagnare il lancio del film. Ci saranno dei bundle, degli sconti sui titoli della saga disponibili su Nintendo Switch, ma nessun "gioco tematico": il prossimo Super Mario, di qualsiasi natura esso sia, probabilmente arriverà sulla prossima console. Detto questo, in tempi non sospetti (ma immaginando sarebbe arrivato col film), avevamo supposto un platform che comprendesse sia Super Mario che Donkey Kong. E se questo film non citasse soltanto vari episodi passati, ma anche un capitolo futuro? Il gorilla non è limitato al suo Regno, qui sta letteralmente attraversando un livello di Super Mario (bidimensionale). Come già saprete, lo stesso design del personaggio è ispirato a quello originale, non a quello divenuto standard da Donkey Kong Country (e Rare) in poi. Non solo: a breve dovrebbe aprire un'area del Super Nintendo World, il parco tematico, dedicata al gorilla. Che sia in cantiere un rilancio del personaggio? Unire gli universi di Mario e Donkey Kong, così a lungo separati (e proficuamente scissi), ci suggerisce tanti vantaggi quanti svantaggi.