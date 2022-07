I direttori Rare anni ’90, e cosa fanno oggi - La Bustina di Lakitu

Sea of Thieves è un grande gioco, con un'interazione eccelsa e un'apprezzabile direzione artistica, sublimata da una realizzazione del mare semplicemente eccezionale; ne abbiamo parlato nella nostra recensione, non conosceste l'opera e foste interessati ad avvicinarvi. Non c'è dubbio tuttavia che, nonostante gli ottimi risultati raggiunti di recente, la Rare degli anni '90 fosse una software di diverso prestigio: era una delle più influenti del mondo, per qualità e costanza. È stato Donkey Kong Country a permettere l'accelerazione finale di SNES, capace di staccare Sega Mega Drive in una console war molto più equilibrata di quanto non raccontino i numeri finali.

Sea of Thieves: l'opera della recente "resurrezione" Rare

Soprattutto, senza Rare non sarebbe esistito Nintendo 64; non come lo conosciamo noi, quantomeno. Tra il 1997 e il 2001 la software house di Twycross era in stato di grazia, riuscendo a unire quantità e qualità come forse nessun altro in era tridimensionale. È vero che quella generazione a posteriori è stata uno spartiacque tra due ere, perché permetteva di sperimentare e creare "grandi esperienze" con budget relativamente limitati, ma è altrettanto vero che nessuno, o in pochissimi, riuscivano a tenere i ritmi Rare. Nel 1997 uscirono GoldenEye 007 e Diddy Kong Racing, nel 1998 Banjo-Kazooie, nel 1999 Donkey Kong 64 e Jet Force Gemini, nel 2000 Perfect Dark e Banjo-Tooie, nel 2001 Conker's Bad Fur Day. Creavano grandi giochi e potenziali grandi universi a ritmo serrato; non sorprendentemente, un simile talento convinse Microsoft ad acquistare l'azienda, che all'epoca lavorava in esclusiva con Nintendo.

Quest'oggi tuttavia non siamo qui per parlare dell'acquisizione di Microsoft (o meglio, del mancato acquisto di Nintendo); abbiamo scritto questo pezzo per informarvi su chi siano, e su cosa stiano facendo ora, i principali protagonisti della Rare di quel periodo. Sorpresa: uno di loro è ancora a Twycross.