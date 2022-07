HEROish, la recensione del nuovo strategico in stile MOBA per Apple Arcade

I multiplayer online battle arena, per gli amici MOBA, rientrano in un sottogenere strategico che anche in ambito mobile può vantare degnissimi rappresentanti. Ebbene, è proprio a quella formula che si sono ispirati gli sviluppatori di Sublink per il loro nuovo titolo, disponibile in esclusiva su Apple Arcade, pur introducendo non poche variazioni sul tema.

Come stiamo per raccontarvi nella recensione di HEROish, infatti, il gioco offre sì alcune modalità multiplayer in cui i meccanismi competitivi dei MOBA trovano in qualche modo posto, con due o quattro giocatori che si sfidano fino a distruggere i rispettivi cristalli, ma il focus principale dell'esperienza è una campagna single player che mette in campo anche e soprattutto elementi diversi.