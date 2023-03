Super Mario Bros. Il Film: il trailer finale in italiano presentato al Direct del 9 marzo 2023

Come annunciato, Nintendo ha mandato in onda oggi - 9 marzo 2023 - un Direct dedicato a Super Mario Bros. Il Film e più precisamente al suo trailer finale. Potete vedere il filmato poco sotto.

Ricordiamo che Super Mario Bros. Il Film sarà disponibile in Italia dal 5 aprile 2023: precedentemente era previsto il giorno successivo, ma Universal Pictures ha annunciato un anticipo per il'Italia e il resto del mondo.

Il nuovo trailer finale presentato durante il Direct, disponibile qui sotto, ci permette di vedere varie sequenze del film che ci mostrano tanti personaggi della pellicola. Bowser ha creato un esercito, ha catturato Luigi e sta andando a distruggere il Regno dei Funghi. Mario, Peach e DK devono quindi salvare tutti quanti. Il nostro eroe userà varie mosse tipiche dei giochi e potrà anche guidare un kart.

Il cast di doppiatori inglesi di Super Mario Bros. Il Film presenta tanti nomi noti, come Chris Pratt nei panni di Mario, Anya Taylor-Joy come Princessa Peach, Charlie Day come Luigi, Jack Black come Bowser, Keegan-Michael Key come Toad, Seth Rogen come Donkey Kong e non solo.

Vi ricordiamo anche che la durata sarebbe stata svelata dall'Irish Film Classification.