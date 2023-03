E3 2023 Digital Week: data di inizio confermata, ma non si sa quasi nulla di chi sarà presente

ReedPop, organizzatore dell'E3 2023, ha confermato la data di inizio della Digital Week: è l'11 giugno 2023 e darà spazio a vari eventi, come PC Gaming Show e Future Games Show. Al tempo stesso, però, non è chiaro quale sarà il livello di partecipazione dei più grandi editori del settore.

Nintendo ha già confermato che non sarà parte dell'E3 2023. Sony PlayStation è lontana da anni da questo show, quindi è altamente credibile che anche quest'anno non ne farà parte. Microsoft, invece, ha organizzato per lo stesso giorno un proprio showcase per Xbox, seguito da uno per Starfield.

Al momento, Ubisoft è l'unica compagnia ad aver confermato la propria presenza all'E3 2023, con "tanti giochi" da annunciare, ma comunque non è chiaro se condurrà un evento dal vivo, uno show digitale pre-registrato o se sarà presente sullo show floor con degli stand e postazioni da gioco.

Tutto quello che sappiamo, secondo le dichiarazioni ufficiali dell'organizzatore dell'E3 2023, è che "Gli espositori, dalle aziende AAA agli indie e alle aziende tecnologiche, saranno annunciati prima della fiera." A tre mesi dall'evento quindi non è chiaro quanto di interessante sarà possibile vedere a Los Angeles.

Sarà possibile entrare all'E3 2023 dal 13 al 16 giugno presso il Los Angeles Convention Center: tale periodo sarà diviso in "Business Day" (per la stampa e i professionisti) e in "Gamer Days" (per i consumatori).