Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4: svelato il nome di lavorazione del gioco

Il nome di lavorazione di Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4, anche quest'ultimo un titolo ancora solo provvisorio, sarebbe "SPARKING! ZERO", stando a quanto riportato dallo youtuber @Marty_japan, che è stato poi ripreso dal resto degli appassionati della serie. Si tratta di un piccola curiosità, considerando che in Giappone la serie Budokai Tenkaichi viene chiamata appunto Sparking.

Non aspettatevi in alcun modo che il nome di lavorazione finisca nel titolo definitivo, ossia il gioco non si chiamerà Dragon Ball SPARKING! ZERO. Durante lo sviluppo è pratica normale assegnare un titolo provvisorio ai progetti, da usare come riferimento internamente. Ad esempio Dragon Ball Z: Kakarot era chiamato in codice Project Z.

Prendetela quindi come una mera curiosità legata a Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4, che di suo è già diventato un titolo attesissimo, pur non essendosi visto nulla del gameplay e pur essendo il nuovo capitolo di una serie non proprio brillante, ma che evidentemente molti ricordano con affetto perché legata a una serie molto amata.