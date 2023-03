Megaton Musashi: Wired, tutto quello che c'è da sapere sui robottoni Level-5

È difficile capire come mai un titolo come Megaton Musashi abbia interessato tanto poco i giapponesi, considerata la sua natura, ma è evidente che Level-5 ci creda tantissimo, a tal punto da averne annunciato una nuova edizione, arricchita di contenuti e funzionalità, per il mercato occidentale. Vediamo cosa ci aspetta, quindi, in Megaton Musashi: Wired , che arriverà dalle nostre parti nel corso del 2023.

La prima cosa che c'è da sapere su Megaton Musashi è che potrebbe essere stato proprio questo gioco la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il varo e che ha fatto sparire Level-5 dalla scena per qualche tempo. Il titolo presentato come Megaton Musashi: Wired nel corso del recente LEVEL5 VISION 2023 non è inedito; in realtà, Megaton Musashi è uscito solo in Giappone addirittura nel novembre del 2021 su PlayStation 4 e Nintendo Switch, salvo fallire clamorosamente e, costringendo la compagnia di Fukuoka prima a riproporlo come free-to-play e poi a sospendere del tutto il supporto di quello che sarebbe dovuto essere un game as a service in un più ampio progetto multimediale comprendente almeno una serie animata.

Super robot contro alieni

Megaton Musashi: Wired, il gameplay ricorda molto Little Battle eXperience

Megaton Musashi nasce come una reinterpretazione in chiave più seria di un altro brand multimediale di Level-5: Little Battlers eXperience. Forse lo ricorderete - almeno un titolo di quella serie era arrivato anche da noi, insieme all'anime corrispondente - ma è anche vero che era stato una specie di meteora, pur catturando l'attenzione dei nostri amici giapponesi per qualche anno. Quando poi Level-5 ci ha riprovato, alzando l'asticella della maturità sotto diversi aspetti, qualcosa però è andato storto. Forse non era piaciuta la trama un po' derivativa, che abbandonava i toni più scanzonati e fanciulleschi di Little Battlers eXperience per tuffarsi in una storia molto più cupa.

Nel futuro immaginario di Megaton Musashi, il nostro pianeta è stato usurpato da una specie aliena, i Dracter, che lo sta terraformando. L'1% della popolazione terrestre è costretto a vivere in rifugi segreti, e una percentuale ancora minore - guarda caso composta da adolescenti - è chiamata a pilotare i Rogue, giganteschi robot da combattimento che possono respingere le macchine dei Dracter. Il protagonista, Yamato Ichidaiji, pilota un Rogue di classe Megaton, modello Musashi.

Ideato inizialmente come un progetto multimediale in stile Level-5, Megaton Musashi ha fallito pure in quel contesto: la prima stagione della serie animata è stata così poco seguita dal pubblico nipponico che a lungo è stata incerta anche una seconda stagione, che poi si è fatta e che si sta concludendo proprio in questi giorni nella terra del Sol Levante. Tutto questo farebbe pensare che Megaton Musashi sia un disastro sotto ogni punto di vista, quando in realtà si tratta di un titolo molto curioso che potrebbe fare la gioia dei fan dei super robot giapponesi e, sicuramente, degli orfani di Little Battlers eXperience. Con quest'ultimo, infatti, ha parecchi elementi in comune.

Il gioco in realtà ha due anime. Una è quella che ci si potrebbe aspettare da un titolo Level-5: intermezzi animati a profusione, frequenti dialoghi e personaggi pittoreschi con cui possiamo interagire in diverse occasioni. La formula è però meno GDR del solito, nel senso che Level-5 ha scelto un'angolazione più vicina alla visual novel in termini di narrativa e scrittura. Anche le dinamiche di esplorazione sono diverse rispetto al passato, col giocatore che sposta Yamato in scenari 2D curatissimi dopo averli raggiunti scegliendoli da un elenco, invece che in ambientazioni tridimensionali più o meno vaste.

Megaton Musashi: Wired, il sistema di personalizzazione è ricchissimo

Ovviamente c'è una campagna da seguire, che si dipana in una serie di missioni primarie e secondarie da giocare e rigiocare a livelli di difficoltà diversi. In termini di gameplay, Megaton Musashi è una specie di brawler, un gioco d'azione in terza persona che ci vede piombare in ambienti più o meno vasti per sconfiggere orde su orde di nemici, ricorrendo ad attacchi basilari - che includono armi da fuoco e da mischia - e colpi speciali assegnati ai tasti appositi che permettono di inanellare combo e attuare strategie più articolate. Come gioco Megaton Musashi ricorda davvero tanto Little Battle eXperience, soprattutto nel sistema di personalizzazione che consente di costruire un Rogue dalla testa ai piedi, scegliendo varie componenti - che escono come ricompensa negli stage e spaziano tra varie qualità - e decorazioni, appartenenti peraltro a una nutrita schiera di contenuti sbloccabili.

Difficile davvero capire come mai non abbia avuto più successo in Giappone, considerata la formula che si presta bene a partite mordi e fuggi. Si tratta, però, di un titolo fortemente ripetitivo nella struttura e nelle meccaniche, che fa leva soprattutto sulla creatività dei giocatori e sulla loro ricerca compulsiva di bottini e collezionabili, di cui il titolo Level-5 sembra ricchissimo.