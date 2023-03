Super Mario Bros. Il film: uno spot televisivo mostra delle nuove sequenze

Nintendo e Universal Pictures stanno facendo una campagna marketing battente per Super Mario Bros. Il film, di cui fa parte anche un nuovo spot televisivo, che mostra delle sequenze inedite. Purtroppo, essendo una registrazione dalla TV, la qualità non è propriamente eccelsa, ma ci si può accontentare.

Naturalmente lo spot contiene delle anticipazioni su Super Mario Bros. Il film. Se non volete averne non guardatelo e vivete felici.

Lo spot mostra Peach che presenta Mario ai toad, consente di dare un nuovo sguardo al "livello" di addestramento di Mario e ci fa vedere Bowser... al pianoforte. Che Jack Black non scherzasse sul lato musicale del film? Per il resto vengono mostrati tutti momenti noti, come la sequenza ispirata a Mario Kart, mostrata ampiamente nel trailer finale.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Super Mario Bros. Il Film sarà nei cinema italiani a partire dal 5 aprile 2023. Il cast dei doppiatori inglesi comprende: Chris Pratt nei panni di Mario, Anya Taylor-Joy come Princessa Peach, Charlie Day come Luigi, Jack Black come Bowser, Keegan-Michael Key come Toad e Seth Rogen come Donkey Kong.