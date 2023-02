Deepfake: Todd Howard e Joe Rogan tra le vittime di questa nuova tecnologia

Due casi hanno recentemente portato all'attenzione generale, anche del mondo dei videogiochi, il fenomeno dei deepfake, quello di Todd Howard e quello di Joe Rogan. Il problema di fondo è che sono due filmati estremamente convincenti.

Nel primo, solo audio (quindi tecnicamente non proprio un deepfake), possiamo ascoltare Todd Howard parlare di The Elder Scrolls VI. La voce, generata da un'intelligenza artificiale, è assolutamente somigliante a quella di Howard. Naturalmente si capisce che non è lui soprattutto per le parolacce pronunciate (non proprio nel personaggio, diciamo così), ma se gli autori non avessero avuto intenti satirici e non avessero esagerato, avrebbero potuto confezionare un falso davvero difficile da distinguere dall'originale.

Peggiore il caso di Rogan, con un filmato generato dall'intelligenza artificiale con cui il famigerato conduttore di podcast (suo il più ascoltato al mondo) viene usato per vendere delle pillole per aumentare la potenza sessuale. Alcuni dettagli tradiscono il falso, ma un filmato del genere passato sui social, dove regna la fruizione distratta, può sicuramente passare come autentico.

Conosciuti soprattutto per i porno con personaggi famosi, i deepfake, che Wikipedia definisce "una tecnica per la sintesi dell'immagine umana basata sull'intelligenza artificiale, usata per combinare e sovrapporre immagini e video esistenti con video o immagini originali, tramite una tecnica di apprendimento automatico, conosciuta come rete antagonista generativa", stanno diventando sempre più preoccupanti per il livello di realismo raggiunto.