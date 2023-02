Call of Duty: Modern Warfare II e Warzone 2.0, il trailer di lancio della Stagione 2

La Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare II e Warzone 2.0 è arrivata, come ci annuncia il trailer di lancio pubblicato da Activision Blizzard. Si tratta di un video spettacolare in cui possiamo vedere alcuni dei nuovi contenuti, ovviamente resi nel modo più emozionale possibile.

Tra i contenuti della Stagione 2 spiccano la mappa Ritorno di Call of Duty: Warzone 2.0, la meccanica Restore Honor, pensata per far recuperare ai giocatori le loro piastrine e quelle dei loro compagni in cambio di varie ricompense e i contratti Search and Seizure, che richiedono di rubare i veicoli alla Shadow Company.

Torna inoltre il Gulag 1v1, ci sono state modifiche al bottino, all'inventario e all'equipaggiamento. Naturalmente ci sarà anche un aggiornamento generale del gioco, con fix vari di bug e problemi segnalati nelle ultime settimane.

Per quel che riguarda Call of Duty: Modern Warfare 2, arrivano i match classificati, quattro nuove mappe, un nuovo operatore chiamato Daniel "Ronin" Shinoda, delle nuove armi e ben sei modalità, tra le quali quella Infetto. Tre sono disponibili d subito, ma le altre saranno pubblicate nel corso delle prossime settimane.