Far Cry 5 su PS5 e Xbox Series X|S festeggia il 5° anniversario con un aggiornamento

Nonostante il capitolo successivo sia ormai presente da tempo sul mercato, Ubisoft continua il supporto anche per Far Cry 5, si accinge a festeggiare il suo 5° anniversario con una sorpresa per quanto riguarda PS5 e Xbox Series X|S, che potrebbe essere l'aggiunta di una caratteristica "next gen" al gioco.

Non sappiamo bene di cosa si tratti, ma quello riportato qui sotto è il tweet pubblicato da Microsoft nelle ore scorse, che fa riferimento a una caratteristica "molto richiesta per le console next gen", che sono ormai di generazione attuale.

"Entro le prossime tre settimane, celebrate il quinto anniversario con noi", ha scritto Ubisoft parlando di Far Cry 5. "Rimanete sintonizzati per scoprire cosa arriverà, inclusa una caratteristica molto richiesta per le console next gen". Quale sia questa caratteristica è un mistero, per il momento.



L'idea più logica è che si tratti di un upgrade per PS5 e Xbox Series X|S che potrebbe introdurre un incremento di risoluzione o, più probabilmente di frame-rate per Far Cry 5 sulle nuove console, ma restiamo in attesa di delucidazioni da parte di Ubisoft sull'argomento. D'altra parte, il medesimo upgrade a 60 fps è stato rilasciato in precedenza anche per Assassin's Creed Odyssey e The Crew 2, a dimostrare una certa tendenza di Ubisoft in questo ambito.

Per il resto, ricordiamo che Far Cry 6 sarà in prova gratuita dal 16 febbraio, ma evidentemente ci sono novità interessanti anche per il capitolo precedente.