FromSoftware lavora a un nuovo progetto non ancora annunciato da inizio 2022

Oltre a Elden Ring: Shadow of the Erdtree e Armored Core 6: Fires of Rubicon, FromSoftware sta lavorando anche a un altro progetto non ancora annunciato da gennaio del 2022. La conferma arriva dal profilo LinkedIn di Kennet Chan.

Chan ha ricoperto un ruolo di primo piano all'interno di FromSoftware negli ultimi anni. È infatti producer e co-director di Armored Core 6, nonché project manager di Elden Ring e senior lead designer di Dark Souls 3: Ashes of Ariandel. Insomma, un curriculum di tutto rispetto.

Come segnalato dal sempre vigile Idle Sloth, nel suo profilo LinkedIn Chan menziona anche un progetto non ancora annunciato di FromSoftware avviato a gennaio 2022 di cui ricoprirà il ruolo di producer.

Considerando che non abbiamo altre informazioni a disposizione è davvero difficile anche solo azzardare delle ipotesi su questo misterioso progetto, dato che potrebbe trattarsi davvero di qualsiasi cosa, da un secondo DLC di Elden Ring a una IP nuova di zecca. Insomma, solo il tempo ci dirà di cosa si tratta.

In ogni caso, vale la pena ricordare che di recente Hidetaka Miyazaki ha dichiarato che il successo di Elden Ring non ha cambiato i piani di FromSoftware per i suoi giochi futuri.