Tchia: lista dei trofei svelata, ci sono vari collezionabili e sfide da completare

Domani, 21 marzo 2023, sarà disponibile su PC e PlayStation Tchia, il gioco esplorativo tropicale. Sarà inoltre pubblicato subito su PS Plus Extra (incluso quindi anche in Premium). Ora, inoltre, possiamo vedere in anticipo la lista dei trofei, grazie a PSNProfiles: sulla base di quanto riportato, Tchia proporrà vari collezionabili e attività da completare per ottenere il Platino.

Se volete visionare la lista completa dei trofei di Tchia, potete raggiungere questo indirizzo. In generale, vi sono svariati trofei legati alla scoperta di luoghi all'interno del mondo di gioco, così come alla raccolta/ritrovamento di collezionabili di varia natura. Il Platino richiede anche il completamento al 100% del gioco, secondo un qualche tipo di contatore interno.

Ci sono poi trofei legati al ritrovamento di vestiti per la protagonista di Tchia, così come il completamento di varie sfide di combattimento o musicali (in quest'ultimo caso bisogna ottenere il punteggio perfetto in una sequenza musicale).

In totale vi sono 22 trofei in Tchia, divisi in 4 Bronzo, 10 Argento, 4 Oro e come già indicato un Platino. I punti totali di questi trofei sono 1.290. Nella lista vi è un solo trofeo nascosto.

Vi lasciamo infine a un video gameplay con personalizzazione e modalità fotografica.