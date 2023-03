Tchia: un video gameplay con personalizzazione e modalità fotografica

Gli sviluppatori di Awaceb hanno pubblicato l'ultimo di una serie di video gameplay che approfondiscono i vari aspetti di Tchia prima del suo debutto su PS5, PS4 e PC. Il filmato di oggi in particolare si concentra sulla personalizzazione della protagonista e una modalità fotografica molto curata.

Dopo gli approfondimenti sulle meccaniche di esplorazione e le attività extra, il game director Phil Crifo ci mostra come potremo personalizzare la protagonista di Tchia tramite acconciature, pitture facciali, una vasta gamma di abiti e accessori differenti che sarà possibile acquistare presso alcuni negozi sparsi nel mondo di gioco. Allo stesso modo i giocatori potranno modificare a piacimento la zattera.

Tchia avrà anche una modalità fotografica, rappresentata da una vecchia macchina fotografica analogica in possesso della protagonista. Sarà possibile modificare gli scatti usando varie pellicole, obiettivi e persino un treppiedi. Per vedere gli scatti sarà poi necessario andare a sviluppare il rullino in punti specifici del mondo di gioco.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Tchia sarà disponibile dal 21 marzo 2023 e sarà incluso sin dal lancio nel catalogo degli abbonamenti PlayStation Plus Extra e Premium.