Tchia: un video gameplay mostra le numerose attività secondarie

Gli sviluppatori di Awaceb hanno pubblicato un nuovo video gameplay di Tchia, a pochi giorni dal lancio su PS5, PS4, PC e nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium fissato per il 21 marzo 2023. Il filmato di oggi in particolare si concentra sulle attività secondarie in cui i giocatori potranno cimentarsi.

Il game director Phil Crifo afferma che Tchia offre numerose sfide opzionali e momenti di svago per riprendere fiato tra un'esplorazione e l'altra. Tra queste nel video possiamo vedere sfide di tiro al bersaglio, corse a tempo e gare di tuffi.

Non mancano poi una serie di collezionabili sparsi per tutta la mappa, come perle da recuperare dai molluschi e amuleti. Sarà possibile poi scolpire statue di legno, suonare l'ukulele e affrontare cacce al tesoro che richiederanno ingegno e senso dell'orientamento, dato che in Tchia la mappa non traccia la posizione del giocatore.

Se volete saperne di più sull'adventure open world tropicale di Awaceb vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Tchia pubblicato a gennaio.