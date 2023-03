Destiny 2: L'Eclissi, la guida al raid La Radice degli Incubi

In questa guida alla Radice degli Incubi, il nuovo raid di Destiny 2: L'Eclissi vi spiegheremo come affrontare ogni scontro che vi aspetta e quali armi sono le più efficaci per ciascuna situazione. Questo raid è stato tanto elogiato quanto criticato per la sua semplicità e accessibilità perché ha meccaniche molto facili da comprendere e dei boss con relativamente poca salute. Questo lo rende perfetto come prima esperienza nell'endgame di Destiny 2, ma una sfida che potrebbe risultare fin troppo semplice dopo qualche mese.

Con L'Eclissi , l'ultima espansione di Destiny 2, è arrivata anche un nuovo raid che vede i guardiani affrontare un nemico storico dell'universo dell'MMO spaziale di Bungie: Nezarec . Divinità interstellare del dolore, questo discepolo del Testimone si è fatto largo nella mitologia di Destiny 2 da una vaga menzione nella narrativa di un elmo esotico per stregoni a un ruolo pivotale nella stagione dei Tesori per poi diventare una minaccia per tutto il sistema solare.

Prola d’ordine pulizia

La Radice degli Incubi è ambientato all'interno della piramide che il Viaggiatore a colpito con il suo raggio terraformante nella sequenza cinematica di apertura dell'Eclissi

Per il primo passo della Radice degli Incubi servono armi e abilità per liberarsi di molti nemici in fretta. Come in tutti gli altri raid della Bungie, la prima fase serve a familiarizzare i giocatori con la meccanica principale del resto dell'esperienza che in questo caso è una corsa da una piastra all'altra per portare un buff dall'inizio alla fine dell'arena. Sarà un'impresa a tempo perché quasi ogni trenta secondi apparirà un tormentatore, i nuovi nemici di Destiny 2, che dovrete abbattere in velocità per dare più tempo al vostro corridore di finire la sua corsa.

Qui la squadra dovrà comporsi così: un corridore e cinque guardiani dedicati alla pulizia dei molti nemici che arriveranno. Il corridore non dovrà fare altro che andare di piastra in piastra trasferendo un buff della luce dall'inizio alla fine dell'arena. Per farlo, però, i suoi compagni dovranno prima trovare due psionici protetti da uno scudo (come quelli che erano sul Leviatano nella stagione dei tormentati) e ucciderli a pochi secondi di distanza uno dall'altro. Questo farà apparire un Tormentatore la cui uccisione serve a ritardare la meccanica che uccide tutti i guardiani presenti perché non hanno raggiunto l'obiettivo, il cosiddetto wipe. Per prendere il buff della luce basta sparare alla pallina bianca presente sopra la prima piastra, un processo che il corridore ripeterà ogni volta, e per scoprire quale sia quella successiva vi basterà seguire il raggio di luce che si origina non appena una piastra viene attivata.

Nella Radice degli Incubi l'estetica oscura delle piramidi e quella iridescente del viaggiatore si mescolano in uno stile davvero unico

Dovrete ripetere questo processo per tre volte su tre set di piastre quindi non arrabbiatevi con il vostro corridore se qualche volta si perde. Appena vengono avvistati gli psionici, poi, avvicinatevi e abbatteteli solo quando il corridore ve lo dice. Qui chi va di piastra in piastra può fare miracoli con la telascura, soprattutto se è un cacciatore, per superare i dislivelli grazie al rampino. Gli stregoni devono equipaggiare una sorgente di radianza per tenere tutti vivi quando bisogna abbattere il tormentatore in fretta e anche i titani farebbero meglio a mettere i martelli solari o la telascura per abbattere i molti Cabal che vi verranno a cercare. Le armi migliori sono senza dubbio il Gruzzolo Arido con il suo danno ad area e una mitragliatrice pesante per fare tanti danni e avere molte munizioni. Una mitraglietta come la Reteincanalante, la nuova Ikelos o il Mini strumento Calus, poi, sono perfette per quando finite i colpi o rimangono pochi nemici da finire.