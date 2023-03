Tchia: un video gameplay dedicato all'Ukulele dell'open world tropicale in arrivo su PS Plus

In vista del lancio di Tchia tra poche settimane, gli sviluppatori di Awaceb hanno pubblicato un nuovo video gameplay commentato, in cui illustrano le meccaniche legate all'Ukulele.

Nel video apprendiamo che i giocatori otterranno questo strumento musicale fin dalle fasi iniziali dell'avventura. Potrà essere utilizzato come uno svago tra un'avventura e l'altra per improvvisare qualche melodia, mentre in molti altri casi si rivelerà utile per risolvere dei puzzle ambientali e facilitare l'esplorazione del mondo di gioco, sbloccando ad esempio trampolini o oggetti da utilizzare in combattimento.

Non manca poi un minigioco ritmico, in cui è necessario suonare le note mostrate a schermo con il giusto tempismo, legati a momenti particolari della storia, ma completamente opzionali, tanto che è possibile anche attivare un'opzione che automatizza queste sezioni.

Vi ricordiamo che Tchia sarà disponibile dal 21 marzo 2023 per PS5, PS4 e PC. Sarà incluso anche nel catalogo di giochi riservato agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. Se volete saperne di più vi su questa avventura open world tropicale vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Tchia pubblicato a gennaio.