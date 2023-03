Postal 4: Microsoft ha impedito le versioni Xbox Series X|S e One

Postal 4: No Regerts non arriverà su Xbox Series X|S e Xbox One per scelta di Microsoft, che ha vietato agli sviluppatori di pubblicare il gioco sulle proprie console. Questo perlomeno è quanto dichiarato dallo studio Running With Scissors su Twitter.

Giusto ieri Postal 4: No Regerts è stato annunciato per PS5 e PS4. In seguito gli sviluppatori hanno ricevuto molte domande relative a versioni fisiche, supporto alle funzionalità del DualSense e via dicendo, ma anche su un eventuale lancio del gioco su Xbox Series X|S e Xbox One. A tal proposito lo studio ha svelato che il gioco non arriverà sulle console verdecrociate per scelta di Microsoft stessa. "Siamo chiari. Microsoft ha detto no a Postal 4"

Running With Scissors non ha aggiunto altro, quindi non possiamo sapere per certo i motivi del rifiuto da parte di Microsoft. Il più probabile in ogni caso è l'elevata violenza e volgarità che caratterizza il gioco e l'intera serie, di cui abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Postal 4: No Regerts.

Paradossalmente come accennato in precedenza il gioco arriverà su piattaforme PlayStation, nonostante negli ultimi anni Sony sia dimostrata più selettiva e abbia più volte imposto la censura di determinati contenuti. Un esempio è titolo horror Martha is Dead di cui sono state tagliate le scene più disturbanti su PS5 e PS4.