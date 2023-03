The Last of Us, serie TV: il finale mostra un personaggio di The Last of Us 2?

The Last of Us, la serie TV HBO, ha raggiunto infine il suo episodio finale nello scorso fine settimana, con questo che potrebbe contenere alcuni riferimenti a The Last of Us 2, in particolare per quanto riguarda la presenza di un certo personaggio fondamentale del secondo capitolo.

La questione contiene ovviamente degli spoiler , dunque nel caso non vogliate anticipazioni evitate di leggere quanto segue, visto che riguarda i contenuti dell'Episodio 9 di The Last of Us.

Il personaggio in questione sarebbe Abby, antagonista e co-protagonista di The Last of Us 2, a cui l'episodio di riferirebbe in almeno due elementi: il primo è una sorta di easter egg, che vede l'attrice Laura Bailey, doppiatrice del personaggio nel gioco, all'interno dell'episodio della serie TV.

Si tratta di una delle infermiere che sono presenti nell'ospedale durante la parte finale dell'episodio, con l'assalto di Joel: l'attrice è mostrata con una mascherina e sembra essere un semplice cameo come ce ne sono stati altri durante la serie.

L'altra questione è più particolare: come è possibile vedere nel tweet qui sotto, in un momento dell'episodio compare una figura misteriosa all'interno dell'ospedale, che secondo alcuni sarebbe Abby.



È proprio una congettura, perché è praticamente impossibile vederci qualcuno di preciso nell'ombra che corre in primo piano, fuggendo dalla furia di Joel, ma ci sarebbe un particolare abbastanza evidente: la lunga treccia che si vede muoversi mentre il personaggio corre via.

D'altra parte, considerando i collegamento di Abby con l'episodio dell'ospedale anche nel videogioco, la sua presenza non sarebbe da escludere, dunque è possibile che anche questo sia un easter egg voluto dagli autori. Nel frattempo, è emerso che probabilmente la Stagione 2 non basterà per coprire tutta la Parte 2.