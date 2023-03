Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon solo discreto nei voti di Famitsu

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è stato giudicato solo discreto nei voti di Famitsu: il gioco sviluppato da PlatinumGames ha convinto la redazione della rivista giapponese, ma a quanto pare senza entusiasmarla, portandosi a casa quattro 8 per un totale di 32/40, ben distante dal perfect score. Ecco tutte le recensioni del numero 1789:

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS5, PS4, Switch) - 8/9/9/8 [34/40]

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

Gal Guardians: Demon Purge (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 7/7/8/6 [28/40]

SD Shin Kamen Rider Rumble (Switch) - 7/7/7/8 [29/40]

Come sappiamo, le valutazioni di Famitsu sono generalmente di manica larga, specie con le produzioni nipponiche, e sorprende dunque che l'ultima esclusiva per Nintendo Switch non abbia ricevuto un punteggio superiore.

Si potrebbe interpretato quanto accaduto come una conferma per alcuni dei giudizi contrastanti contenuti fra i voti di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon a livello internazionale, ma la nostra recensione di Bayonetta Origins esprime un giudizio senza dubbio positivo.

Come si può vedere, è andata leggermente meglio a Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, che ha ricevuto due 9 e due 8, per un totale di 34/40.