Samsung Galaxy A54: preordine su Amazon Italia disponibile, vediamo prezzo e specifiche tecniche

È ora disponibile il preordine del nuovo Samsung Galaxy A54. Sarà disponibile a partire dal 20 marzo 2023 in due modelli: 128 GB e 256 GB. Il primo modello costa 499.90€, mentre il secondo costa 569.90€. Il preordine include anche un cover trasparente. Potete trovare lo smartphone a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Samsung Galaxy A54 monta un display AMOLED da 6.4 pollici con taglio Infinity-O. La risoluzione è Full HD +, ovvero 1080 x 2340. La frequenza di aggiornamento è fino a 120 Hz, mentre la luminosità è di 1.000 nits.

Questo smartphone si costruisce attorno al processore Exynos 1380, octa-core sviluppato con processo produttivo a 5 nm. La frequenza massima è di 2.4 GHz. La RAM dei modelli proposti poco sopra è 8 GB, mentre lo spazio di archiviazione è da 128 o 256 GB, con la possibilità di espanderli fino a 1 TB con microSD.

Samsung Galaxy A54 propone un sistema a tripla fotocamera con un sensore principale da 50 MP, con anche un sensore ultra-grandangolare da 12MP e sensore macro da 5MP. Questo modello sfrutta l'IA per scattare fotografie e personalizzarle in modo avanzato. C'è anche la modalità nightography, pensata per scattare fotografie e registrare video anche in caso vi sia bassa luminosità. Frontalmente troverete invece una fotocamera da 32 MP, con compatibilità alla tecnologia HDR e con la possibilità di registrare video fino al 4K.

Samsung Galaxy A54 è disponibile in diversi colori

Parliamo però della connettività: Samsung Galaxy A54 dispone di Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB di tipo C 2.0, GPS e 5G. Va anche notato che questo modello è il primo della serie A che supporta le eSIM, oltre alla ovvia nanoSIM classica. Per quanto riguarda la tecnologia di sblocco, vi è un lettore di impronte sotto il display.

Samsung Galaxy A54 dispone di un doppio speaker con funzioni di Voice Focus e Dolby Atmos. La certificazione per resistenza ad acqua e polvere è IP67: l'immersione è possibile fino a 1 metro di profondità. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica da 25W: non supporta però la modalità di ricarica wireless.

L'OS è Samsung UI 5.1, basato su Android 13. L'aggiornamento del software è garantito per quattro anni. Le patch di sicurezza invece per cinque anni.