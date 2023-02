Elden Ring: successo del gioco non ha cambiato i piani di FromSoftware per i suoi prossimi progetti

Hidetaka Miyazaki, il director di Elden Ring e Dark Souls, ha dichiarato che il successo dell'ultima fatica di FromSoftware non ha cambiato i piani della compagnia per i suoi giochi futuri. La dichiarazione è arrivata nel corso di un'intervista concessa a IGN.com subito dopo i DICE Awards, dove Elden Ring ha vinto diversi riconoscimenti.

La domanda verteva proprio sull'influenza di Elden Ring su FromSoftware. Miyazaki ha risposto: "Ovviamente Elden Ring è un successo commerciale. Lo sanno tutti, ma non ha influito su ciò che andremo a creare. Di base continueremo a fare i giochi che vogliamo fare e questa è la nostra politica. Semplice."

"Lavorare a Elden Ring è stata una bella esperienza per me e per tutto il team di sviluppo. In alcuni momenti eravamo eccitatissimi per quello che stavamo facendo. In altri non siamo riusciti a fare certe cose, a implementarle nel gioco. Ma in ogni caso è stata una bella esperienza e vogliamo continuare a creare giochi dai mondi complessi facendo sentire al giocatore lo spirito di avventura."

Recentemente è stato annunciato che Elden Ring ha venduto più di 20 milioni di copie. È stata presentata anche la prima espansione ufficiale, di cui però non si sa niente. Nel frattempo FromSoftware sta sviluppando Armored Core 6: Fires of Rubicon per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, che uscirà nel corso del 2023.