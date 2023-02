Elden Ring supera le 20 milioni di copie distribuite, è un grande successo

FromSoftware ha annunciato che Elden Ring ha superato 20 milioni di copie distribuite nel mondo, per quanto riguarda la distribuzione presso i venditori retail e la vendita dei copie digitali, confermando il grande successo dell'action RPG che ha conquistato tutti su PC e console.

Bisogna peraltro considerare come le vendite siano continuate in maniera regolare e consistente nel tempo: lo scorso giugno Bandai Namco aveva riferito che Elden Ring si trovava a 16,6 milioni di copie, ma nel frattempo sono state vendute altre 3,4 milioni di unità nei mesi successivi, arrivando all'attuale traguardo dei 20 milioni.



Elden Ring è stato lanciato il 25 febbraio 2022 nel mondo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S e ha raccolto subito grandi consensi da parte della critica, diventando subito un grande fenomeno di massa, cosa peraltro non scontata vista la particolarità del suo gameplay.

A distanza di un anno, Elden Ring ha superato i 20 milioni di copie certificando il grande successo raggiunto e il definitivo sdoganamento della formula dei souls-like anche presso il grande pubblico, dopo essere stati a lungo dedicati a una nicchia sempre più ampia.

Evidentemente, l'introduzione della nuova formula open world è stata ampiamente apprezzata, rendendo il gioco fruibile in maniera differente dai giocatori, seguendo approcci diversi e mantenendo l'esplorazione e il fascino della scoperta come elementi principali dell'esperienza. Il mese scorso sono emerse voci su una possibile grossa espansione dopo il lancio del Colosseum, di cui ancora però non sono emerse notizie ufficiali.