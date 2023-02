Dragon Ball Z: Kakarot, annunciato il DLC "Chaos at the World Tournament"

Dragon Ball Z: Kakarot avrà presto un nuovo DLC intitolato Chaos at the World Tournament, come riferito dall'account ufficiale su Twitter di Bandai Namco Asia, che ha pubblicato anche le prime immagini di questa nuova espansione aggiuntiva per il gioco.

C'è anche l'annuncio sulla collocazione temporale degli eventi narrati in questo nuovo DLC, che si svolgono durante il 23° Torneo Tenkaichi, o "23rd World Martial Arts Tournament" come viene definito nella versione internazionale.

Si tratta di un momento particolare nella serie di manga e anime da parte di Akira Toriyama, che presenta diversi colpi di scena, nuovi incontri e ritorni interessanti.



Appartiene al periodo classico di Dragon Ball, con molti personaggi storici all'interno fra i quali Krilin, Yamcha, Chichi, "Divo", Tenshinhan e altri, ma soprattutto è il momento della grande entrata in scena di Piccolo, che da lì in poi diventa un elemento di fondamentale importanza nell'avanzare della storia.

Oltre ad alcune immagini pubblicate da Bandai Namco, non ci sono ancora ulteriori dettagli, che verranno svelati nel prossimo periodo, come la data d'uscita di questa nuova espansione. L'ultima che abbiamo visto per Dragon Ball Z: Kakarot, oltre all'upgrade gratis per le versioni PS5 e Xbox Series X|S, è stata quella dedicata a Bardock, che potete conoscere meglio nella nostra recensione del DLC Bardock - Alone Against Fate.