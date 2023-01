Dragon Ball Z: Kakarot - Bardock - Alone Against Fate, la recensione del DLC

Che poi si intitola Bardock: Alone Against Fate, ma la localizzazione italiana rispetta il nostro adattamento storico, perciò ritroveremo Bardak, il papà di Goku, in una breve campagna che adatta l'OAV del 1990, Dragon Ball Z: Le origini del mito, alla spettacolare maniera di CyberConnect2 . Questo significa che abbiamo a che fare con un Bardak più... cattivo, mettiamola così, rispetto a quello mostrato nei flashback del recente lungometraggio Dragon Ball Super: Broly.

Il nuovo DLC di Dragon Ball Z: Kakarot rappresenta un'ottima occasione per rivivere uno dei capitoli meno conosciuti nell'opera di Akira Toriyama e in questa recensione di Dragon Ball Z: Kakarot - Bardock - Alone Against Fate vi diremo come si rapporta ai contenuti aggiuntivi che l'hanno preceduto, A New Power Awakens (Part 1 e Part 2) e Trunks: The Warrior of Hope.

Le novità del DLC

I combattimenti di Dragon Ball Z: Kakarot - Bardock - Alone Against Fate sono super spettacolari

La campagna, accessibile dalla solita schermata apposita, comincia con Bardak e la sua squadra di Saiyan che hanno appena conquistato un altro mondo per conto di Freezer, mentre sul pianeta Vegeta nasce il piccolo Goku. Tornati alla base, Bardak e i suoi ricevono un nuovo incarico: sterminare la popolazione del pianeta Kanassa. La missione metterà in moto una catena di eventi che condurranno Bardak a compiere delle scelte drammatiche, ma questo chi conosce bene Dragon Ball dovrebbe saperlo. Prima, però, c'è un DLC da giocare, e infatti CyberConnect2, pur raccontando una storia già nota, l'ha allungata con dei momenti di gameplay che concedono al giocatore un minimo di libertà.

Bisogna dire che il DLC è decisamente curato: propone anche alcune nuove mappe di dimensioni discrete, compresa quella del pianeta Vegeta. Non si tratta di uno scenario particolarmente vasto o interattivo, anzi è piuttosto scialbo, ma presenta qualche chicca - come il pub in cui si riuniscono i Saiyan - e le attività secondarie cui ci ha abituato il gioco base, tipo la pesca o i punti di addestramento.

In questo senso, Bardock - Alone Against Fate è una vera e propria campagna in miniatura, con tanto di missioni secondarie che elargiscono nuovi Emblemi dell'anima, consumabili e risorse, e che soprattutto ci dicono qualcosa di più sui compagni del protagonista, che sono più caratterizzati qui che nel cortometraggio animato. La storia principale si completa in circa un'ora e mezza, anche se serve qualcosa in più per vedere tutto e sbloccare ogni possibile contenuto, comprese una breve, ma gustosa missione dopo i titoli di coda.

CyberConnect2 ha tentato anche un approccio insolito, in termini di gameplay. Il sistema di combattimento resta tale e quale al gioco base - Bardak ovviamente ha le sue abilità, da imparare e potenziare nell'apposita schermata - ma lo sviluppatore nipponico ha introdotto la meccanica delle orde, in cui ci si ritrova a dover sconfiggere decine se non centinaia di nemici nello stesso scontro.

In Alone Against Fate si può esplorare il pianeta Vegeta

Potrebbe sembrare una dinamica pensata solo per allungare il brodo, ma in realtà esistono due sistemi per facilitarsi la vita. Il primo è cercare gli obiettivi secondari nella mappa: partecipando a scontri minori, è possibile ridurre il numero di nemici da abbattere nel combattimento principale della campagna. Il giocatore può scegliere se mettersi alla prova, e affrontare un'infinità di nemici in uno scontro lunghissimo e anche abbastanza tedioso, oppure aggirare il problema con questa soluzione alternativa.

Il Colpo Z è poi una manovra inedita, disponibile a svariati livelli di potenza, con cui si possono annientare una discreta quantità di avversari in un attimo: ovviamente è pensato per accorciare battaglie che finirebbero per essere troppo lunghe, ma ancora una volta il giocatore può scegliere se impiegarlo oppure no. Alla fine, queste meccaniche non cambiano in modo plateale il sistema di combattimento, ma arrivati al quarto DLC c'era sicuramente bisogno di svecchiare almeno un po' il gameplay, anche se non ci sentiamo di affermare che CyberConnect2 abbia centrato in pieno il bersaglio.