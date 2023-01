Perfect Grind, la recensione del gioco di skateboard fra Tony Hawk e Jet Set Radio

Il risultato finale si pone come una manovra acrobatica perfettamente eseguita o come un grind finito male in cui ci si rimette i testicoli? Ve lo raccontiamo nella recensione di Perfect Grind .

Gli appassionati della vecchia guardia ricordano tanto i classici Tony Hawk's Pro Skater quanto il cartoonesco Jet Set Radio: titoli che hanno senza dubbio ispirato il minuscolo team di Flying Pants Games , formato da appena due persone, che ha preso una grafica in cel shading e un elaborato sistema di trick per portare su iOS e Android la propria versione di quel tipo di esperienza.

Quello dei giochi di skateboard è un sottogenere che andava davvero forte, vent'anni or sono: la possibilità di sfruttare le tre dimensioni rappresentava una sostanziale novità e gli sviluppatori cercavano di esplorarla sempre più convintamente, il che donava una certa freschezza a tutte le produzioni che puntavano in quella direzione, anche quelle sportive.

Gameplay vecchia scuola

Perfect Grind, un trick eseguito al volo sulla rampa

I riferimenti di Perfect Grind risultano ben chiari fin dalle prime battute e gli sviluppatori sono riusciti a ridurre quel tipo di impostazione in maniera efficace sul touch screen: con il dispositivo rigorosamente in verticale, in modalità ritratto, è possibile usare un dito per muovere la visuale e veder partire il proprio personaggio, che a quel punto si muoverà automaticamente fin quando non effettueremo una manovra per stopparlo.

Potremo dunque dirigerci verso rampe e ringhiere, saltare e lasciare che il sistema ci agganci automaticamente alle sporgenze, gestendo poi l'equilibrio del grind attraverso un semplice indicatore oppure effettuando trick a mezz'aria o rotazioni mantenute che richiedono chiaramente un atterraggio ben fatto per poter essere chiuse con successo e registrare il punteggio totalizzato, per poi passare alla sfida successiva.

Sebbene le meccaniche del gameplay non appaiano particolarmente raffinate, e anzi il movimento automatico finisca per rendere un po' caotica e imprecisa la gestione del personaggio, mettendo anche in luce collisioni e interazioni abbozzate, dopo un po' si entra in confidenza con la filosofia alla base di Perfect Grind e ci si diverte, a patto ovviamente di apprezzare questo tipo di formula.

Il limite più grande del titolo sviluppato da Flying Pants Games, infatti, è il suo reinterpretare in maniera fin troppo fedele un approccio che ormai ha ampiamente fatto il suo tempo e che potrebbe subito risultarvi "già visto" se anni fa avete dedicato parecchie ore ai vari Tony Hawk's Pro Skater e Jet Set Radio. Insomma, le idee che troverete in questo gioco non sono esattamente freschissime e potreste accusare il colpo... oppure innamorarvene, dipende da voi.