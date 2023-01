Fire Emblem Engage: il trailer di lancio ci ricorda che ora è disponbile su Nintendo Switch

Fire Emblem Engage da oggi è disponibile su Nintendo Switch e la grande N ce lo ricorda attraverso il trailer di lancio, che potrete visualizzare nel player poco più sotto.

Il gioco ci mette nei panni di Aelar, il Drago Divino della profezia, che dopo un sonno durato mille anni si metterà alla ricerca degli anelli degli emblemi per sventare i piani del Drago Maligno Sombron e portare la pace nel continente.

Oltre agli immancabili combattimenti strategici tipici della serie, tra le caratteristiche di Fire Emblem Engage citiamo proprio gli anelli degli emblemi, che permettono di evocare in battaglia degli eroi leggendari, ovvero personaggi iconici dei precedenti capitoli della serie, come Marth, Celica e Byleth, giusto per citarne alcuni.

Se volete saperne di più, sulle pagine di Multiplayer.it trovate la recensione di Fire Emblem Engage, in cui Christian Colli afferma:

"Fire Emblem Engage è forse la massima espressione della serie Intelligent Systems, nel bene e nel male: la narrativa è arrivata al proverbiale fondo del barile, mentre il gameplay ha raggiunto vette impensabili. Il titolo Nintendo ci ha divertito da matti, impegnandoci in missioni sopra le righe con una varietà di personaggi, situazioni e combinazioni che faranno la felicità degli appassionati, e questo aspetto ci ha fatto sopportare di buon grado i pessimi dialoghi e i colpi di scena scontatissimi di una storia che, con un cast tanto pittoresco e ben caratterizzato, avrebbe potuto dire molto di più. Inutile dire che lo consigliamo caldamente agli amanti degli strategici a turni col pallino per gli anime."