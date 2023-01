FIFA 23, il Team of the Year annunciato con un trailer: ecco la squadra dell'anno

FIFA 23 ha annunciato con un trailer il Team of the Year, la squadra dell'anno composta dai migliori atleti internazionali, scelti grazie al voto degli utenti. Come da aspettative, nella rosa sono presenti Mbappè e Messi, nonché altri nomi altisonanti:

Kylian Mbappè

Lionel Messi

Karim Benzema

Jude Bellingham

Kevin De Bruyne

Luka Modric

Theo Hernandez

Virgil Van Dijk

Eder Militao

Achraf Hakimi

Thibaut Courtois

Come ogni anno, la selezione del Team of the Year è avvenuta partendo da una rosa di ben cento calciatori, scremata progressivamente fino ad arrivare all'undici definitivo, annunciato ufficialmente nelle scorse ore da Electronic Arts.

Chiaramente la tradizione si ripeterà l'anno prossimo, nonostante il cambio di nome: dal 2023 FIFA diventerà EA Sports FC e siamo curiosi di capire quali altre novità verranno introdotte contestualmente a questo importante avvenimento.