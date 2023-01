Wanted: Dead, un gameplay trailer dedicato alle violenti finisher del gioco

110 Industries e Soleil hanno pubblicato un gameplay trailer di Wanted: Dead tutto dedicato alle violenti finisher del gioco, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Nel filmato gli sviluppatori affermano che Wanted: Dead avrà oltre 50 mosse finali differenti, a seconda della situazione, l'ambiente circostante e i nemici. Insomma, la varietà non dovrebbe mancare. Ad esempio, nel video vediamo Hannah, la protagonista, strappare di mano un piccone all'avversario per poi usarlo contro di lui o sfruttare del materiale esplosivo per far saltare in aria i nemici.

Le finisher di Wanted: Dead tuttavia non servono solo a terminare con stile gli avversari, ma hanno anche una grande importanza nelle meccaniche di gameplay, dato che curano la protagonista durante i combattimenti.

Solitamente sarà possibile eseguire una mossa finale su un nemico una volta azzerata la sua barra invisibile della stamina, mandando a segni più attacchi. Inoltre, nelle fasi iniziali del gioco, Hannah sbloccherà un'abilità speciale che permette di eseguire finisher a catena per eliminare velocemente interi gruppi di nemici.

Wanted: Dead sarà disponibile a partire dal 14 febbraio per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Di recente abbiamo visto anche un trailer che illustra nel dettaglio il sistema di combattimento del gioco.