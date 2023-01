Hogwarts Legacy, nuovo video ASMR: un pomeriggio di fine inverno

Hogwarts Legacy promette di coinvolgerci grazie ad atmosfere fantastiche, e non è dunque un caso che gli sviluppatori abbiano realizzato una serie di video ASMR con cui rilassarsi osservando i suggestivi panorami di quel mondo. L'ultimo ci invita a vivere un pomeriggio di fine inverno.

Dotato del supporto per il ray tracing su PC, Hogwarts Legacy sarà certamente uno spettacolo per gli occhi, specie sulle configurazioni di fascia alta, e non vediamo l'ora di proiettarci all'interno del Wizarding World per ciementarci con l'attesa avventura sviluppata da Avalanche Software.

Se avete letto il nostro articolo con tutto quello che c'è da sapere su Hogwarts Legacy, siete già ben preparati al lancio del gioco, atteso per il 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre le versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch arriveranno nei prossimi mesi.

Per ingannare l'attesa, come abbiamo riportato nelle scorse ore, potete già scegliere la vostra Casa e la vostra Bacchetta, così da portarvi avanti col "lavoro".