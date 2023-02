Metal Gear Solid Collection in arrivo? Il giornalista Andy Robinson sembra suggerirlo

Potrebbero esserci notizie in arrivo presto per quanto riguarda la chiacchierata Metal Gear Solid Collection, ovvero una delle forme in cui la serie Metal Gear Solid si sta regolarmente presentando all'interno delle voci di corridoio, in questo caso con il giornalista Andy Robinson che sembra suggerire novità per questa settimana.

La questione è molto vaga anche perché l'affermazione è talmente stringata da lasciare ampio spazio ad interpretazioni varie, ma la fonte è piuttosto affidabile, considerando il curriculum di Robinson, editor di VGC ed ex-membro di Playtonic. Potete vedere lo scambio in questione avvenuto su Twitter, riportato qui sotto.



In risposta a un utente che chiedeva "quando uscirà fuori Metal Gear Solid Collection", Robinson ha risposto con "Guarda il nostro podcast di giovedì", facendo pensare che notizie sulla riedizione di Metal Gear Solid possano arrivare nel corso della puntata del podcast di VGC di questa settimana.

Ovviamente si rimane nell'ambito delle voci di corridoio, ma potrebbero emergere possibili dettagli ulteriori dei progetti in corso per il rilancio della serie Metal Gear Solid, di cui si parla ormai da molto tempo. D'altra parte, la collocazione temporale fa emergere anche un'altra teoria.

Considerando che il podcast è fissato per questa settimana, si potrebbe collegare la fuoriuscita di informazioni con una possibile presenza di questa presunta Metal Gear Solid Collection allo State of Play annunciato da Sony PlayStation proprio per domani, giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 22:00 italiane.

Ricapitolando, di recente si sono addensate le voci su Metal Gear Solid Remake anche se non è chiaro se si tratti di un solo capitolo "classico" rifatto o di una raccolta. Il producer negli annunci sul 2023 ha parlato del ritorno di un gioco molto atteso, mentre lo stesso doppiatore di Raiden ha confermato annunci e novità in arrivo tra poco.