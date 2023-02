The Last of Us, serie TV: nell'episodio 6 potrebbe esserci una scena scartata dal videogioco

Pare che l'Episodio 6 della serie TV di The Last of Us contenga un possibile riferimento diretto al videogioco, sebbene sia nascosto visto che la scena in questione sarebbe in realtà stata scartata nello sviluppo da Naughty Dog, riproposta però nella nuova forma televisiva.

All'interno dell'episodio in questione, durante il viaggio di Joel ed Ellie per raggiungere Tommy, i due si fermano nelle terre selvagge del Wyoming, accampandosi una notte sotto le stelle.

The Last of Us, serie TV: la scena del falò

Si tratta di un momento particolarmente sereno e romantico all'interno degli eventi altrimenti molto serrati e violenti della serie, che culmina con la visione dell'aurora boreale.

Una scena del genere poteva essere presente anche nel videogioco The Last of Us: la cosa è in qualche modo testimoniata dalla presenza di alcuni artwork ufficiali, peraltro pubblicati sui social dallo stesso Neil Druckmann e da Troy Baker, che mostrano Joel ed Ellie in un momento di grande serenità intorno a un fuoco all'aperto.



Non è chiaro se gli artwork abbiano comunque a che fare con materiali di gioco effettivamente elaborati e poi scartati da The Last of Us, visto che la scena in questione non compare al suo interno, ma rientrano comunque in una elaborazione artistica che Naughty Dog aveva pensato per il videogioco, salvo poi non inserirla nella versione definitiva.

È evidente che la scena sia comunque rimasta impressa nella mente di Neil Druckmann, che l'ha recuperata e inserita all'interno dell'Episodio 6 della serie TV. Nel frattempo, abbiamo visto il trailer dell'Episodio 7, "Left Behind".